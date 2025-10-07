В Рязанской области за сутки поймали троих пьяных водителей

Инспекторы выявили 279 нарушений ПДД, том числе три факта управления транспортными средствами в состоянии опьянения. Кроме того, обнаружено более 50 нарушений, связанных с управлением «тонированным» автомобилем.