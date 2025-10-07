В Рязанской области сгорел жилой дом
Отмечается, что ЧП случилось в воскресенье, 5 октября, в селе Агишево Шацкого района. На тушение выезжали шесть человек личного состава и три единицы техники. Общая площадь пожара 120 кв. метров. Огнем поврежден дом.
