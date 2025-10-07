В Рязанской области произошло серьезное ДТП, на месте работают спасатели

ДТП произошло во вторник, 7 октября, около села Криуша Клепиковского района. Столкнулись «ГАЗель» и легковушка. Машины получили серьезные механические повреждения. На месте работают спасатели и скорая. Информация о пострадавших и подробности уточняются.