В Рязанской области произошло ДТП

По словам очевидцев, авария случилась 7 октября на Большом рязанском кольце в рабочем поселке Гусь-Железный Касимовского округа. Судя по кадрам, столкнулись два автомобиля. У одного из них поврежден бампер и капот, у другого — передняя дверь. Данных о пострадавших нет. Официальная информация уточняется.