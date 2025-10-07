В Рязанской области произошло ДТП
По словам очевидцев, авария случилась 7 октября на Большом рязанском кольце в рабочем поселке Гусь-Железный Касимовского округа. Судя по кадрам, столкнулись два автомобиля. У одного из них поврежден бампер и капот, у другого — передняя дверь. Данных о пострадавших нет. Официальная информация уточняется.
Фото: Telegram-канал «Автоклуб Касимов»