В Рязанской области полицейские раскрыли кражу из гаража

71-летний мужчина рассказал, что из гаража пропали велосипед, чугунная печка, секатор и металлическая посуда. Полицейские установили, что к краже может быть причастен 30-летний местный житель, ранее судимый за аналогичные преступления. Эта версия подтвердилась. По предварительной информации полиции, безработному злоумышленнику нужны были деньги. Он проник во двор пенсионера, спилил замок двери гаража и похитил имущество. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража».

