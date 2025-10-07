В Рязанской области почти на сутки закроют движение по наплавному мосту

В среду, 8 октября, с 09:00 по техническим причинам будет перекрыто движение по наплавному мосту через реку Цна на автодороге «Новочернеево — Старочернеево» в Шацком районе. Движение откроют в 19:00.

