В Рязанской области фирму оштрафовали на полмиллиона за коррупционное нарушение

Отмечается, что с 2020 по 2022 годы ведущий специалист коммерческой фирмы по металлообработке передал должностному лицу промышленного предприятия деньги, чтобы продлить договорные отношения между организациями. Прокуратура района возбудила на юрлицо дело об административном правонарушении по части 1 статьи 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от юрлица). Фирма оштрафована на 500 тысяч рублей. Должностное лицо промышленного предприятия осудили за получение взятки. Приговор вступил в силу.

