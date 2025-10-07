В Рязанской области «Датсун» сбил пешехода

Авария случилась в понедельник, 6 октября, в Касимове. 57-летний местный житель на «Датсун», по предварительной информации, совершил наезд на 52-летнего пешехода. Пешеход с травмами обращался за медпомощью.