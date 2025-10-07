В Рязанской области 9 октября изменится расписание электричек

Рязань
9 октября с 08:10 до 11:10 на станции Рязань-1 проведут ремонт ж/д путей. В этот период движение поездов на участке будет осуществляться в реверсивном режиме по первому пути. Из-за работ время отправления и прибытия ряда электричек, курсирующих между станциями Рязань-1 и Рыбное, Голутвин, Москва-Казанская, а также Рязань-1 и Гавердово, Ясаково, Сасово, изменится. МЖД призвала пассажиров ознакомиться с новым расписанием пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах, официальном сайте ОАО «РЖД» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

В Рязанской области 9 октября изменится расписание некоторых электричек. Об этом сообщила пресс-служба МЖД.

9 октября с 08:10 до 11:10 на станции Рязань-1 проведут ремонт ж/д путей. В этот период движение поездов на участке будет осуществляться в реверсивном режиме по первому пути.

Из-за работ время отправления и прибытия ряда электричек, курсирующих между станциями Рязань-1 и Рыбное, Голутвин, Москва-Казанская, а также Рязань-1 и Гавердово, Ясаково, Сасово, изменится.

МЖД призвала пассажиров ознакомиться с новым расписанием пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах, официальном сайте ОАО «РЖД» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».