В Рязанской области 9 октября изменится расписание электричек

9 октября с 08:10 до 11:10 на станции Рязань-1 проведут ремонт ж/д путей. В этот период движение поездов на участке будет осуществляться в реверсивном режиме по первому пути. Из-за работ время отправления и прибытия ряда электричек, курсирующих между станциями Рязань-1 и Рыбное, Голутвин, Москва-Казанская, а также Рязань-1 и Гавердово, Ясаково, Сасово, изменится. МЖД призвала пассажиров ознакомиться с новым расписанием пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах, официальном сайте ОАО «РЖД» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

