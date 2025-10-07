В Рязани запущен завод по производству оборудования для общественного питания

В Рязани начал свою работу новый завод по производству технологического оборудования для предприятий общественного питания и сетевой розницы. Об этом пишет ИД «Пресса» со ссылкой на министра экономического развития региона Андрея Ворфоломеева.

Компания «Полаир-Недвижимость» запустила первую очередь производственного комплекса, где будут производиться индукционные и электрические плиты, фритюрницы, грили, жарочные поверхности и оборудование для раздаточных линий.

Министр отметил, что запуск завода стал возможен благодаря государственной поддержке: федеральный Фонд развития промышленности предоставил компании 311 миллионов рублей в виде льготного займа в рамках программы «Проекты развития». Общие инвестиции в проект превысят 450 миллионов рублей.

По словам Ворфоломеева, оборудование будет производиться преимущественно из отечественных комплектующих и материалов, что обеспечит полный цикл производства — от раскроя металла до выпуска готовой продукции. После выхода на проектную мощность завод сможет производить до 11 тысяч единиц различного оборудования в год.

Кроме того, предприятие планирует не только удовлетворить потребности российского рынка, но и наладить экспортные поставки в Азербайджан, Армению, Беларусь, Казахстан, Киргизию и Узбекистан.

Фото: Андрей Ворфоломеев во ВКонтакте