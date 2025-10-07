В Рязани задержали двух иностранцев, организовавших канал незаконной миграции

Сотрудники ФСБ задержали двух выходцев из Центрально-Азиатского региона, обвиняемых в организации канала незаконной миграции на территории региона. По данным силовиков, мужчины помогали мигрантам делать поддельные платежные документы об оплате обязательного авансового платежа за использование патента на работу. Иностранцев заключили под стражу.