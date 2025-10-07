Рязань
Итоги года New
Публикации
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
2 888
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
1 732
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
1 737
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
3 987
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
В Рязани задержали двух иностранцев, организовавших канал незаконной миграции
Сотрудники ФСБ задержали двух выходцев из Центрально-Азиатского региона, обвиняемых в организации канала незаконной миграции на территории региона. По данным силовиков, мужчины помогали мигрантам делать поддельные платежные документы об оплате обязательного авансового платежа за использование патента на работу. Иностранцев заключили под стражу.

В Рязани задержали двух иностранцев, организовавших канал незаконной миграции. Об этом сообщает УФСБ России по Рязанской области.

Сотрудники ФСБ задержали двух выходцев из Центрально-Азиатского региона, обвиняемых в организации канала незаконной миграции на территории региона.

По данным силовиков, мужчины помогали мигрантам делать поддельные платежные документы об оплате обязательного авансового платежа за использование патента на работу.

Иностранцев заключили под стражу.