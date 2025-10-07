В Рязани открыли бюст вице-адмирала Корнилова

В Рязани на улице Нахимова, рядом со школой № 57, состоялась торжественная церемония открытия бюста вице-адмирала Владимира Корнилова. Об этом пишет пресс-служба администрации города.
В мероприятии приняли участие учащиеся школы, педагоги, представители Рязанской городской Думы и администрации города, а также ветераны.
Бюст посвящен Владимиру Корнилову, одному из руководителей обороны Севастополя во время Крымской войны, и стал частью проекта «Аллея российской славы», инициированного Михаилом Сердюковым и координируемого Арсеном Бабуриным.
В ходе мероприятия Арсен Валентинович провел встречу со школьниками, рассказав о подвигах героев-моряков и о реализации проекта по установке бюстов выдающихся личностей, прославивших Россию. На «Аллее российской славы» уже установлены бюсты адмиралов Павла Нахимова и Федора Ушакова, а теперь их память увековечена и в виде бюста Корнилова.
Фото: администрация Рязани