Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
26 сентября 17:57
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
25 сентября 16:12
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
23 сентября 11:16
«Орел и решка» по-рязански
В Рязани открыли бюст вице-адмирала Корнилова
В Рязани на улице Нахимова, рядом со школой № 57, состоялась торжественная церемония открытия бюста вице-адмирала Владимира Корнилова. Об этом пишет пресс-служба администрации города. В мероприятии приняли участие учащиеся школы, педагоги, представители Рязанской городской Думы и администрации города, а также ветераны. Бюст посвящен Владимиру Корнилову, одному из руководителей обороны Севастополя во время Крымской войны, и стал частью проекта «Аллея российской славы», инициированного Михаилом Сердюковым и координируемого Арсеном Бабуриным. В ходе мероприятия Арсен Валентинович провел встречу со школьниками, рассказав о подвигах героев-моряков и о реализации проекта по установке бюстов выдающихся личностей, прославивших Россию.

Фото: администрация Рязани