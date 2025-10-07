В Рязани на пяти улицах отключили холодную воду

Отмечается, что ресурса не будет до 17:00 по адресам: Большая 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 88; Полевая (Шереметьево-Песочня) 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27 корп.2, 28, 29, 30; Старое Село 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 37, 39, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 59, 59 корп.1, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 77 корп.1, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87; Касимовское шоссе 46А (Автосервис); Тимакова 30 корп.1.