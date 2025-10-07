В Рязани на Первомайском проспекте человеку стало плохо

В Рязани на Первомайском проспекте человеку стало плохо. Об этом сообщили в телеграм-канале «Топор. Рязань». Автор поста уточняет, что «вокруг толпа людей». Прохожие вызывают скорую помощь. Другие подробности пока неизвестны.