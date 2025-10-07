В Рязани на Московском случилась авария

ДТП произошло на пересечении улицы Западной и 7-ого Мервинского проезда. Судя по кадрам, легковушка получила серьезные механические повреждения. Отмечается, что никто не пострадал. Обстоятельства происшествия неизвестны.