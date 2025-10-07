В Рязани маршрутчик отвлекся на телефон и устроил ДТП

Водитель маршрутного автобуса № 65 общался по видеосвязи и из-за этого врезался в бетонное ограждение на месте ремонта. О пострадавших не сообщается, официальная информация не поступала.

В Рязани маршрутчик отвлекся на телефон и устроил ДТП. Об этом пишет Telegram-канал «Топор. Новости Рязани».

