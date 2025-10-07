В Рязани из-за сломавшегося троллейбуса образовалась пробка
По словам очевидцев, инцидент произошел 7 октября около остановки «Больница имени Семашко». «У троллейбуса „ус“ вывернулся в другую сторону. Образовался небольшой затор», — отметили рязанцы. На кадрах видно, что пассажиры выходят из троллейбуса. Официально информацию не комментировали.
Фото: группа «ПУВР» в «ВК»