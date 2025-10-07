Рязань
В Рязани благоустроят сквер около остановки «Дом художника»
На выполнение работ по благоустройству сквера около памятника Григорию Петрову на Первомайском проспекте выделили 3 миллиона 750 тысяч рублей. Соответствующий тендер опубликовали на сайте госзакупок.

Согласно документам, на территории сквера демонтируют старое асфальтобетонное покрытие и уложат новое, обустроят тротуары из плитки типа «Брусчатка», установят бортовые камни.

Кроме того, подрядчик должен выполнить работы по озеленению. В сквере посадят живую изгородь, садовую гортензию и газонную траву.

Работы необходимо завершить до 1 декабря 2025 года.

Работы необходимо завершить до 1 декабря 2025 года.

Заказчиком выступило управление энергетики и ЖКХ горадминистрации. Напомним, ранее стало известно, что в Рязани благоустроят улицу Кольцова.

