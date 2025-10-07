В российских поездах появились купе для пассажиров с детьми

В российских поездах появились купе для пассажиров с детьми. Об этом 7 октября сообщили в официальном Telegram-канале РЖД.

В купейных вагонах всех поездов ФПК теперь есть места, приобрести билеты на которые могут только пассажиры с детьми. При покупке они отмечаются специальными пиктограммами.

Таких купе может быть в поезде одно или два.

Ранее подобный сервис запускали для многодетных семей в поездах южных направлений.

Фото: Telegram-канал «Телеграмма РЖД»