В России ужесточат правила выдачи микрозаймов
