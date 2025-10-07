В России ужесточат правила выдачи микрозаймов

Во вторник, 7 октября, Госдума приняла в первом чтении законопроект, поэтапно ужесточающий правила выдачи микрофинансовыми организациями потребительских займов гражданам. Проект подразумевает, что с 1 июля 2026 года по 1 января 2027 года россияне смогут взять не более двух займов полной стоимостью свыше 200% годовых; с 1 января 2027 года — не более одного займа с полной стоимостью более 100% годовых. Помимо этого, вводится период охлаждения — после погашения микрозайма новый можно будет взять только через три дня.

Во вторник, 7 октября, Госдума приняла в первом чтении законопроект, поэтапно ужесточающий правила выдачи микрофинансовыми организациями потребительских займов гражданам.

Проект подразумевает, что с 1 июля 2026 года по 1 января 2027 года россияне смогут взять не более двух займов полной стоимостью свыше 200% годовых; с 1 января 2027 года — не более одного займа с полной стоимостью более 100% годовых.

Помимо этого, вводится период охлаждения — после погашения микрозайма новый можно будет взять только через три дня.