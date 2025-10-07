В России расширят перечень детей-сирот, имеющих преимущественное право на жилье

Во вторник, 7 октября, Госдума приняла в первом чтении законопроект, расширяющий перечень детей-сирот, имеющих преимущественное право на получение жилья. В перечень включили тех, кто участвовал в СВО, а также в отражении вооруженных угроз на границе и в приграничных регионах России.