В России проведут досрочную индексацию пенсий, но при одном условии

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков сообщил, что в 2026 году размер индексации страховых пенсий может быть повышен, если уровень инфляции за 2025 год превысит 7,6%. Об этом пишет РИА Новости. Он отметил, что в 2025 году страховые пенсии уже были увеличены на величину фактической инфляции 2024 года. По текущему прогнозу, инфляция в 2025 году составит 6,8%. Однако правительство заложило индексацию с 1 января на уровне 7,6%. Если фактическая инфляция окажется выше этого показателя, существует возможность увеличения размера индексации, как это произошло в 2025 году.

Котяков подчеркнул, что такие меры направлены на поддержку пенсионеров и обеспечение их финансовой стабильности в условиях изменяющейся экономической ситуации.