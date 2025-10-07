В России предложили учитывать психическое здоровье заемщиков при выдаче кредитов

В России обсуждается необходимость разработки мер, позволяющих кредитным организациям и банкам учитывать историю психических заболеваний заемщиков при принятии решений о выдаче кредитов, пишет «Абзац». Павел Болоянгов, создатель патриотического движения «Армия трезвости», заявил, что такая инициатива поможет сократить убытки коммерческих организаций и защитить родственников заемщиков от необходимости покрывать внезапно образовавшиеся долги. По его мнению, законодательно следует ограничить выдачу микрозаймов и кредитов людям с психическими заболеваниями. Он предложил, чтобы информация о диагнозах была доступна для кредитных организаций через кредитную историю или на портале «Госуслуги».

Активист также отметил, что к категории потенциально неблагополучных заемщиков стоит отнести людей с зависимостями. По его словам, такие меры могут снизить общий объем долгов и ограничить доступ к алкоголю и табачным изделиям.

Фото: Петр Ковалев / ТАСС