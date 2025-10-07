Рязань
В России предложили учитывать психическое здоровье заемщиков при выдаче кредитов
Активист также отметил, что к категории потенциально неблагополучных заемщиков стоит отнести людей с зависимостями. По его словам, такие меры могут снизить общий объем долгов и ограничить доступ к алкоголю и табачным изделиям.

Фото: Петр Ковалев / ТАСС