В России онлайн-продажи алкоголя и сигарет могут начаться в 2027 году

Отмечается, что эксперимент по онлайн-продаже алкоголя уже начался с энергетиков. В 2026 году его могут распространить на российское вино. В 2027 год планируют рассмотреть возможность дистанционной продажи алкоголя и сигарет.

В России онлайн-продажи алкоголя и сигарет могут начаться в 2027 году. Об этом 7 октября сообщил заместитель генерального директора АО «Центр биометрических технологий» (ЦБТ) Владислав Святик, передало ТАСС.

По его словам, эксперимент по онлайн-продаже алкоголя уже начался с энергетиков. В 2026 году его могут распространить на российское вино. В 2027 год планируют рассмотреть возможность дистанционной продажи алкоголя и сигарет.