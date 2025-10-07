В России облегчат правила поступления на службу в полицию

Госдума одобрила в первом чтении законопроект, упрощающий порядок поступления на службу в органы внутренних дел. Об этом пишет Парламентская газета. В частности, предлагается отменить институт стажеров и испытательный срок для новых сотрудников, поскольку, как указано в пояснительной записке, эти процедуры негативно влияют на комплектование органов. Взамен испытательного срока будет введена система индивидуального обучения под контролем непосредственного начальника и опытного наставника, при этом сотрудник сразу приступит к полноценному исполнению служебных обязанностей. Кроме того, для впервые принимаемых на службу уточняется срок контракта — от 1 года до 5 лет, тогда как сейчас контракт по умолчанию заключается на 4 года.

Фото: Илья Московец / URA.RU