В России может появиться сервис «мам-шеринг» для обмена детскими товарами

В России может появиться мам-шеринг — платформа для обмена детскими товарами. Об этом сообщает Life со ссылкой на соответствующее обращение. Идею в Госдуму внесла омбудсмен Ирина Волынец, отметив, что многие родители вынуждены тратиться на вещи, нужные всего несколько месяцев. В своем обращении она подчеркнула, что расходы на детские товары — мебель, коляски, велосипеды и другие — не должны становиться препятствием при принятии решения о рождении ребенка. Волынец призвала поддержать эту инициативу для повышения рождаемости. По её мнению, такой сервис станет значительной поддержкой для молодых семей и поможет стимулировать рост числа рождающихся в России.

