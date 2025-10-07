В России хотят запретить судимым за насилие работать в детских перевозках

Инициативу разработал Минтранс. Проект подразумевает запрет на работу в детских перевозках судимым за насилие. Отмечается, что поправки коснутся лиц, имеющих судимость за убийство, причинение тяжкого вреда здоровью, похищение, грабеж, разбой, преступления против половой неприкосновенности, в том числе снятую и погашенную.