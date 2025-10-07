В России хотят ввести поэтапную маркировку мясных изделий

Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку мясных и колбасных изделий с 1 августа и 1 октября 2026-го соответственно. Как отметили в ведомстве, благодаря нововведению в стране сократится незаконный оборот данной продукции.