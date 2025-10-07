В России хотят ввести поэтапную маркировку мясных изделий
Минпромторг предложил ввести обязательную маркировку мясных и колбасных изделий с 1 августа и 1 октября 2026-го соответственно. Как отметили в ведомстве, благодаря нововведению в стране сократится незаконный оборот данной продукции.
В России хотят ввести поэтапную маркировку мясных изделий. Об этом 7 октября сообщило РИА Новости.
