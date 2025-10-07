Рязань
Итоги года New
Публикации
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
2 856
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
1 717
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
1 725
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
3 963
Все публикации →
В Кремле отреагировали на возможную передачу Украине ракет Tomahawk
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что позиция России по поставкам со стороны США ракет Tomahawk Украине была недвусмысленно изложена Путиным. «Это будет виток эскалации, но не сможет поменять ситуацию для Киева», — заявил Песков.

В Кремле отреагировали на возможную передачу Украине ракет Tomahawk. Об этом сообщает РИА Новости.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что позиция России по поставкам со стороны США ракет Tomahawk Украине была недвусмысленно изложена Путиным.

«Это будет виток эскалации, но не сможет поменять ситуацию для Киева», — заявил Песков.