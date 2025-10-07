В Кремле отреагировали на возможную передачу Украине ракет Tomahawk
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что позиция России по поставкам со стороны США ракет Tomahawk Украине была недвусмысленно изложена Путиным. «Это будет виток эскалации, но не сможет поменять ситуацию для Киева», — заявил Песков.
