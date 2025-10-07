В Госдуме предложили каждый год индексировать зарплаты всех сотрудников

С инициативой выступил депутат Ярослав Нилов. Он предлагает закрепить в Трудовом кодексе ежегодное повышение окладов для всех россиян. По его мнению, индексация должна проводиться не ранее 1 февраля, после подсчета реальной инфляции за предыдущий год. «Вчерашние 50 тысяч рублей, которые работник получал, спустя год уже не позволяют приобрести то, что можно было приобрести год назад», — пояснил Нилов. Он добавил, что хотя в ТК и есть норма о росте зарплат, но на практике все выглядит иначе. И иногда компании выдают разовые премии, а не повышают оклады.

