В Госдуме объяснили, почему в России нельзя ввести запрет на повышение цен

В России продолжается проблема роста цен на товары, что связано с высокой монополизацией рынка. Об этом пишет издание «Абзац» со ссылкой на заместителя председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаила Делягина.
Он заявил, что попытки ограничить торговую наценку на уровне 100% были отклонены из-за опасений владельцев торговых сетей о массовом разорении.
По его словам, монополисты формируют стоимость продуктов и изделий, а либеральная часть социально-экономического блока продолжает поддерживать их действия, что приводит к завышению цен для потребителей.
Делягин отметил, что законопроекты, направленные на защиту граждан от произвола монополий, также сталкиваются с сопротивлением. В качестве примера он привел ситуацию в Беларуси, где, несмотря на введение запрета на повышение цен, товары подорожали на 16,4% с осени 2022 года.