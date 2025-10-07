В Госдуме объяснили, почему в России нельзя ввести запрет на повышение цен

В России продолжается проблема роста цен на товары, что связано с высокой монополизацией рынка. Об этом пишет издание «Абзац» со ссылкой на заместителя председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаила Делягина. Он заявил, что попытки ограничить торговую наценку на уровне 100% были отклонены из-за опасений владельцев торговых сетей о массовом разорении. По его словам, монополисты формируют стоимость продуктов и изделий, а либеральная часть социально-экономического блока продолжает поддерживать их действия, что приводит к завышению цен для потребителей. Делягин отметил, что законопроекты, направленные на защиту граждан от произвола монополий, также сталкиваются с сопротивлением.

В России продолжается проблема роста цен на товары, что связано с высокой монополизацией рынка. Об этом пишет издание «Абзац» со ссылкой на заместителя председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаила Делягина.

Он заявил, что попытки ограничить торговую наценку на уровне 100% были отклонены из-за опасений владельцев торговых сетей о массовом разорении.

По его словам, монополисты формируют стоимость продуктов и изделий, а либеральная часть социально-экономического блока продолжает поддерживать их действия, что приводит к завышению цен для потребителей.

Делягин отметил, что законопроекты, направленные на защиту граждан от произвола монополий, также сталкиваются с сопротивлением. В качестве примера он привел ситуацию в Беларуси, где, несмотря на введение запрета на повышение цен, товары подорожали на 16,4% с осени 2022 года.