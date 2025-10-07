В фарше российского производителя нашли сальмонеллу

Отмечается, что лабораторный контроль не прошла проба фарша «Премиум» из филе цыплят-бройлеров. Изготовитель: АО «Куриное царство». Компании выписали предостережение. Бактерии рода сальмонеллы могут привести к сальмонеллёзу — острому инфекционному заболеванию. Среди симптомов: тошнота, рвота, повышение температуры и общее недомогание.