В фарше российского производителя нашли сальмонеллу
Отмечается, что лабораторный контроль не прошла проба фарша «Премиум» из филе цыплят-бройлеров. Изготовитель: АО «Куриное царство». Компании выписали предостережение. Бактерии рода сальмонеллы могут привести к сальмонеллёзу — острому инфекционному заболеванию. Среди симптомов: тошнота, рвота, повышение температуры и общее недомогание.
