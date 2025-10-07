В чае, который производят в Рязани, нашли пестициды

Отмечается, что за 8 месяцев 2025 года в продукции российских фабрик выявлено более 111 тонн чая с пестицидами. По данным издания, в том числе речь идет об одном из крупнейших производителей «Рязанской чаеразвесочная фабрике». Опасную продукцию изъяли из оборота.

В чае, который производят в Рязани, нашли пестициды. Об этом пишет газета «Известия».

Отмечается, что за 8 месяцев 2025 года в продукции российских фабрик выявлено более 111 тонн чая с пестицидами.

По данным издания, в том числе речь идет об одном из крупнейших производителей «Рязанской чаеразвесочная фабрике». Опасную продукцию изъяли из оборота.