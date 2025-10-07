В 2025 году более 2000 рязанских семей направили маткапитал на погашение ипотеки

С начала 2025 года более двух тысяч рязанских семей направили средства материнского капитала на погашение ипотеки. Об этом 7 октября сообщила пресс-служба регионального отделения СФР.

На эти цели направили более миллиарда рублей.

Рязанцам напомнили, что с помощью маткапитала можно погасить ипотечный кредит, взятый для покупки или строительства жилья, а также внести первоначальный взнос по ипотеке.

Подать заявление семьи Рязанской области могут сразу в банке, на «Госуслугах», в МФЦ, а также в клиентских службах Отделения СФР по региону.