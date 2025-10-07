Скончался председатель Рыбновского отделения «Боевое братство» Николай Мирзоян

Ушел из жизни председатель правления Рыбновского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов локальных войн и военных конфликтов «Боевое братство», ветеран боевых действий Николай Мирзоян. Ему было 69 лет. В 2023 году губернатор Павел Малков вручил Мирзояну почетный знак «За заслуги перед Рязанской областью». За годы работы отмечен благодарностями и наградами различного уровня.