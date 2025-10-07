Шаскольский: ФАС старается не допустить роста стоимости бензина на АЗС выше инфляции

Глава ведомства Максим Шаскольский заявил, что ФАС сохраняет цель не допустить рост стоимости бензина на российских АЗС выше инфляции. Он также отметил, что ФАС ожидает стабилизации биржевых цен на топливо по мере роста объемов торгов. Однако ведомство дополнительно проработает предложения, как сделать стоимость топлива устойчивой.