Рязанский проект «Окская стрелка» оказался в центре внимания Международного фестиваля «ЭкоБерег»

Проект комплексного развития прибрежной зоны Рязани «Окская стрелка» был представлен на XIV Международном архитектурном фестивале «ЭкоБерег», который состоялся в Калининграде в конце сентября. Форум ежегодно объединяет лидеров архитектурной, градостроительной и экологической сфер, определяя стратегию устойчивого развития прибрежных территорий России.

Рязанскую делегацию представили Михаил Наумов, руководитель управления градостроительства и архитектуры города, и Дмитрий Волченков, руководитель проектной группы ГК «Зелёный сад — наш дом».

Эксперты выступили на тематической сессии «Интеграция береговых зон в туристический кластер региона», где обсудили современные решения в области экоурбанизма и гармоничного взаимодействия города с природной средой. В центре внимания был проект «Окская стрелка», реализуемый при поддержке администрации Рязани и Правительства Рязанской области. Он призван стать новым символом города и точкой притяжения для жителей и гостей региона.

Концепция предусматривает создание современной инфраструктуры, благоустройство двух набережных и сохранение природной экосистемы реки Оки как важнейшего элемента городской идентичности.

По словам Михаила Наумова, развитие прибрежных территорий — ключевой шаг в формировании новой архитектурной философии Рязани, где природа и город образуют единую живую систему. Дмитрий Волченков отметил, что «Окская стрелка» — пример синергии архитектуры, экологии и инвестиций, нацеленной на устойчивое будущее региона.

Особый интерес к проекту проявили зарубежные участники. Сербский архитектор, профессор Приштинского университета Любиша Фолич отметил высокий уровень концепции и подчеркнул, что подобные инициативы задают новую планку для развития региональных центров России.