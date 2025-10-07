Рязань
Итоги года New
Публикации
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
2 927
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
1 757
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
1 760
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
4 019
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские пенсионеры приняли участие во Всероссийской Спартакиаде
Рязанская команда приняла участие в X Спартакиаде пенсионеров России, которая прошла в Тюмени с 30 сентября по 5 октября, сообщает пресс-служба минспорта Рязанской области. В соревнованиях участвовали 725 человек из 78 регионов, включая десять спортсменов от Рязанской области. Соревнования включали дартс, комбинированную эстафету, настольный теннис, плавание, легкую атлетику, шахматы, волейбол и выполнение норм ГТО. По итогам команда Рязанской области заняла 55-е место в общекомандном зачете. Лучшие результаты у рязанцев показали Анна Сосницкая (9-е место в легкой атлетике) и Сергей Мамишев (7-е место в теннисе).

Фото: Минспорта Рязанской области