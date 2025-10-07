Рязанские пенсионеры приняли участие во Всероссийской Спартакиаде

Рязанская команда приняла участие в X Спартакиаде пенсионеров России, которая прошла в Тюмени с 30 сентября по 5 октября, сообщает пресс-служба минспорта Рязанской области. В соревнованиях участвовали 725 человек из 78 регионов, включая десять спортсменов от Рязанской области. Соревнования включали дартс, комбинированную эстафету, настольный теннис, плавание, легкую атлетику, шахматы, волейбол и выполнение норм ГТО. По итогам команда Рязанской области заняла 55-е место в общекомандном зачете. Лучшие результаты у рязанцев показали Анна Сосницкая (9-е место в легкой атлетике) и Сергей Мамишев (7-е место в теннисе).