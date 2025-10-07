Рязанка отметила 100-летний юбилей

Анна Карпушкина родилась в селе Тимошкино Шиловского района. Когда началась Великая Отечественная война, ей было 16 лет. Анну Карпушкину отправили под Рязань рыть окопы. Затем два с половиной года она трудилась в Москве: разбирала завалы, очищала трамвайные пути. С 1944 по 1947 годы работала в Шатуре на заготовке торфа и леса. Позже вышла замуж. Родила пятерых детей, один скончался. Сейчас Анна Карпушкина живет с сыном и дочкой, у нее семь внуков, девять правнуков и один праправнук.

7 октября Анна Карпушкина из Шиловского района отметила 100-летний юбилей. Об этом сообщил ИД «Пресса».

