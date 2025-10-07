Рязанцы рассказали, о каком жилье мечтают

43% опрошенных хотят жить в собственном доме. 1—5 этажи многоквартирных домов привлекательны для каждого пятого (21%), 6—10 этажи —12%, 11—15 этажи — для 5% респондентов. На 16—20 этажах или на 21-м и выше хотели бы иметь жилье по 3% респондентов. 7% горожан все равно, где жить.