Рязанцы продегустировали меню из школьного питания

Дегустация прошла в школе № 39. На ней присутствовали родители и ученики. На суд собравшихся были представлены блюда, которые подают детям в учебных заведениях: бутерброд с шоколадным маслом, запеканка из творога и какао со сгущенным молоком, салат из свеклы с сыром, суп картофельный с чечевицей, рассыпчатая гречневая каша с гуляшом, картофельное пюре с котлетой «Медвежья лапа», блинчики с джемом, какао и чай с лимоном. Свое мнение о вкусе и качестве еды каждый участник заносил в специальную анкету, которые будут изучены технологами АО «Детское питание».

