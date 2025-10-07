Рязанцам сообщили, что оплатить налоги можно в отделениях Почты России

Отмечается, что деньги поступят на счёт налоговой службы моментально. Напомним, доставка налоговых уведомлений стартовала в сентябре. В этом году Почта России доставит свыше 200 000 бумажных уведомлений о налогах на имущество, транспорт и землю жителям региона.