Рязанцам рассказали, как легче перенести долгий перелет

Россиянам рассказали, как легче перенести долгий перелет. Об этом пишет «Газета.RU» со ссылкой на эксперта Татьяну Жданову.

Перед полетом на Запад необходимо лечь спать на час позже обычного, чтобы не столкнуться с джетлагом. При путешествии на Восток стратегия противоположно другая — рекомендуется готовиться ко сну на час раньше.

За сутки до перелета Жданова посоветовала воздержаться от кофе и алкоголя, которые могут вывести циркадные ритмы из равновесия и стать причиной головной боли.

Эксперт также призвала выбирать для полета комфортную одежду, так как придется долго находиться в положении сидя с редкими перерывами на туалет. Чтобы легче уснуть, она посоветовала взять в салон небольшой плед, подушку для шеи и маску для сна.

Она рекомендовала положить в ручную кладь капли для глаз, чтобы устранить ощущение сухости, и любимые снеки.