Россияне сообщили о сбое в работе Steam
Сбой произошел во вторник, 7 октября. Почти половина пользователей сообщила об общем сбое. Также россияне пожаловались на работу сайта, мобильного приложения и мобильного кабинета.
Россияне сообщили о сбое в работе игрового сервиса Steam. Об этом свидетельствуют данные Downdetector.
