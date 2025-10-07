Россияне назвали ожидаемые операции в цифровых рублях

Самыми востребованными операциями в цифровых рублях после массового внедрения в России новой формы валюты станут оплата налогов, пошлин и сборов и покупка товаров и услуг. Этот прогноз следует из данных масштабного исследования «Цифровой рубль глазами россиян», проведенного в преддверии форума «Финополис-2025» банком ВТБ и Brand Analytics.

Исследование включает две составляющие. Первая часть — всероссийский опрос, в котором приняли участие респонденты в возрасте 18-65 лет, жители крупных городов с населением свыше 100 000 жителей во всех регионах России. Вторая часть — анализ обсуждения россиянами темы цифрового рубля в социальных сетях. Для этого Brand Analytics, разработчик одноименной системы мониторинга и анализа социальных медиа и СМИ, проанализировала почти 25 млрд русскоязычных публичных сообщений, опубликованных с 1 января по 20 августа 2025 года.

Согласно опросу, топ-5 самых ожидаемых операций в цифровых рублях возглавляют оплата государственных пошлин и налогов — эту опции называют самыми ожидаемыми в 43% случаев. На третьем месте с минимальным отрывом — получение государственных выплат (39% ответов). Замыкают топ-5 операций переводы между пользователями (36%) и получение зарплаты (28%).

В рамках опроса исследователи просили респондентов представить, что они получили какую-то выплату в цифровых рублях — например, зарплату или ее часть, какую-то государственную выплату, денежный перевод и прочее. Почти половина респондентов (42%) ответили, что будут использовать эти деньги наравне с наличными и безналичными деньгами, оставив на счете в цифровых рублях, а каждый десятый ответил, что для него не имеет значения, в каком виде тратить полученные деньги — в виде цифровых рублей, наличных или безналичных.

Среди наиболее важных преимуществ цифрового рубля россияне называют надежность — средства хранятся напрямую в ЦБ РФ (41% ответов), снижение комиссий при переводах и платежах (39%), а также осуществление доступа к счету цифрового рубля через мобильное приложение любого банка (38%).

Как показал опрос, готовы получать зарплату в цифровых рублях 68% опрошенных россиян. Еще 12% респондентов пока не дают однозначного ответа на вопрос о получении зарплат в цифровых рублях. Но точно не хотят использовать цифровые рубли для этих целей только 20% респондентов.

Среди условий, на которых россияне готовы получать зарплату в цифровых рублях оказались возможности получения бонусов и дополнительных выгод (44%), а также получения выплат по удобному для пользователя графику (например, раз в неделю или ежедневно) — 22%.

«Как один из крупнейших банков РФ с развитой цифровой инфраструктурой мы проводим многочисленные тестирования и пилоты операций в цифровых рублях. Предлагаем пользователям все новые сценарии использования цифрового рубля — как например, погашение штрафов и получение пособий, оплата тех или иных товаров и услуг, тестирование механизмов смарт-контрактов и др. Благодаря этим пилотам мы видим, что наиболее востребованными среди россиян станут те операции, в которых цифровой рубль будет выступать не просто средством платежа, а будет задействован в принципиально новых пользовательских сценариях. Например, в сочетании с функционалом смарт-контрактов пользователь сможет настраивать платежи без своего участия, которые будут производиться при наступлении различных условий», — отметил Вадим Кулик, заместитель президента — председателя правления ВТБ.

Справка:

Цифровой рубль — цифровая форма российской национальной валюты, которую выпускает Банк России. Массовый запуск внедрения операций в цифровых рублях запланирован на 1 сентября 2026 года. До этого времени, с середины 2023 года крупнейшие российские банки участвуют в масштабном пилоте цифрового рубля на площадке ЦБ РФ, тестируя различные сценарии использования новой формы российской национальной валюты. В пилоте цифрового рубля принимают участие свыше десяти крупнейших банков РФ.