Россиянам рассказали, кому повысят пенсии в ноябре 2025 года

Выплаты повысят сразу трем категориям граждан. Перерасчет затронет получателей страховых пенсий по старости, летных экипажей гражданской авиации и работников угольной промышленности. Все доплаты к пенсиям будут выплачены вместе с основной пенсией. Перерасчет будет произведен автоматически на основании данных, предоставленных гражданами до конца сентября.

Россиянам рассказали, кому повысят пенсии в ноябре 2025 года. Об этом пишет «Газета.RU» со ссылкой на кандидата экономических наук Игоря Балынина.

По его словам, выплаты повысят сразу трем категориям граждан. Перерасчет затронет получателей страховых пенсий по старости, летных экипажей гражданской авиации и работников угольной промышленности.

Он подчеркнул, что все доплаты к пенсиям будут выплачены вместе с основной пенсией. Перерасчет будет произведен автоматически на основании данных, предоставленных гражданами до конца сентября.