Россиян предупредили об опасности при продаже смартфона

Министерство внутренних дел России в Telegram-канале «Вестник Киберполиции» сообщило, что сброс смартфона до заводских настроек не гарантирует полное удаление данных. Эта процедура лишь разрывает логические связи, но сама информация остается в памяти и может быть восстановлена злоумышленниками с помощью специальных программ. Риски включают доступ к фотографиям, контактам, сообщениям и паролям. МВД рекомендует хранить конфиденциальные данные — документы, пароли, банковские уведомления — в защищённых облачных хранилищах, а не на устройствах.

Министерство внутренних дел России в своем Telegram-канале «Вестник Киберполиции» предупредило граждан о том, что сброс смартфона до заводских настроек перед его продажей, передачей или утилизацией не обеспечивает полной безопасности данных.

В ведомстве отметили, что распространенное мнение о том, что такая процедура полностью очищает память устройства, является заблуждением. На самом деле, сброс лишь разрывает логические связи с данными, в то время как сама информация остается доступной в памяти.

Злоумышленники могут использовать специальные программы для восстановления удаленных данных, включая фотографии, номера телефонов, личные сообщения и пароли. МВД настоятельно рекомендует россиянам хранить конфиденциальные данные не на устройствах, а в защищенных облачных хранилищах. В список таких данных входят фотографии документов, пароли, банковские уведомления и другие важные сведения.