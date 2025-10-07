ПВЗ начнут открывать в частных домах для решения проблемы нехватки помещений

Размещение пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в частных домах может стать эффективным решением проблемы нехватки коммерческих помещений в регионах, заявил президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков, передает НСН.

Маркетплейс Wildberries анонсировал возможность открытия ПВЗ в частных домах, что позволит партнерам компании организовать выдачу заказов в населенных пунктах, деревнях и поселках с численностью населения не более 5 тысяч человек. Однако важно, чтобы жилой дом не находился в садоводческом некоммерческом товариществе (СНТ).

Кременсков подчеркнул, что данная инициатива будет полезна для самозанятых и индивидуальных предпринимателей, а также поможет решить проблему недостатка коммерческих помещений в регионах. «Это хорошая идея, давно пора было реализовать. В сельских районах и дачных поселках часто живет много людей, но в округе нет доступных торговых точек. Частный сектор может стать выходом из этой ситуации», — отметил он.

По словам эксперта, в частном секторе уже активно открываются пункты выдачи и магазины, даже в гаражах, что подтверждает востребованность данной модели.