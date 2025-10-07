Прокурор Михайловского района проверил условия жизни в социальном доме

Прокурор Михайловского района Максим Просянников посетил ГБСУ РО «Михайловский дом социального обслуживания», где провел встречу с пожилыми людьми и инвалидами, а также медицинским персоналом. Об этом сообщила пресс-служба ведомства по региону. Особое внимание было уделено вопросам организации питания, медицинского обслуживания и пожарной безопасности. Просянников осмотрел жилые помещения, столовую, медицинский пункт и другие объекты инфраструктуры учреждения. Прокурор также провел личные беседы с проживающими, в ходе которых выяснил их нужды и пожелания, а также дал разъяснения по волнующим вопросам.

Фото: Прокуратура Рязанской области