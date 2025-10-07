Рязань
Рязанский автоэксперт рассказал, к чему приведет повышение утильсбора...
Руководитель департамента продаж ГК «Автоимпорт» Андрей...
26 сентября 17:57
2 856
Что попробовать в Рязани: топ самых популярных блюд местной кухни
Редакция РЗН. инфо собрала самые популярные блюда нацио...
25 сентября 16:12
1 717
Exeed EXLANTIX ET признан самым высокотехнологичным кроссовером 2025 г...
EXEED EXLANTIX ET одержал победу в номинации «Самый выс...
23 сентября 11:16
1 725
«Орел и решка» по-рязански
Многие смотрели популярную программу «Орел и решка» и х...
18 сентября 15:23
3 963
Опрос ВТБ: жители ЦФО считают, что «период охлаждения» защитит от мошенников

Более половины жителей Центрального федерального (без учета Москвы и Московской области) считают «период охлаждения» перед выдачей кредита свыше 50 тыс. рублей необходимой мерой для защиты от мошенничества. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в преддверии форума Finopolis 2025.

«Период охлаждения» — время от подписания кредитного договора до получения денег, чтобы заемщик мог отказаться от кредита: для сумм от 50 тыс. до 200 тыс. рублей он составляет минимум 4 часа, свыше 200 тыс. рублей — 48 часов. Сервис заработал с 1 сентября.

По результатам опроса, 63% респондентов считают, что «период охлаждения» необходим для защиты от мошенников и лишь 9% - что это усложнит и замедлит получение займов. Остальные опрошенные относятся к новому сервису нейтрально.

Примерно половине важно, чтобы у них было время подумать, прежде чем получить кредит после оформления заявки. ВТБ также провел опрос о сервисе «второй руки» (возможность назначить кого-то из родственников или близких для подтверждения операций свыше установленной суммы).

Более трети считают, что сервис пригодился бы их пожилым родственникам (38%), четверть — детям (подросткам), а каждый пятый — другим родственникам или тем близким, кого уже обманывали мошенники.

При этом большинство жителей ЦФО хотели бы добавить к сервису защитника дополнительные функции, в т. ч. вне банковской сферы, например, иметь возможность подтверждать операции при продаже недвижимости (56%) и транспорта (43%).